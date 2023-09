Viertes Mobilfunknetz Dommermuth verschiebt überraschend Netzstart von 1&1

Die Bundesnetzagentur hatte einen Regulierungsentwurf veröffentlicht, laut dem sie in den kommenden fünf Jahren auf eine neuerliche Versteigerung von Frequenzen verzichten will. Dommermuth selbst hatte lange auf einer Versteigerung der niedrigeren Frequenzen bestanden, um so mit seinen Antennen auch weitere Gebiete abdecken könnte. Das von ihm ersteigerte 5G-Spektrum funkt zwar sehr schnell, kommt aber nicht sehr weit, was einen sehr dichten Netzausbau erzwingt. Jetzt aber scheinen seine Aktionäre erleichtert zu sein, dass zumindest auf der Frequenzseite kein zusätzlicher Druck auf Dommermuth entsteht, weiteres Geld auszugeben.