Walldorfer Softwarekonzern Auch SAP ist nicht immun gegen Corona

Auch für Umsatz und Betriebsergebnis präsentierte SAP erstmals neue Mittelfristziele bis zum Jahr 2025: Demnach erwarten die Walldorfer in fünf Jahren nunmehr Umsatzerlöse in Höhe von über 36 Milliarden Euro und ein Betriebsergebnis von über 11,5 Milliarden Euro. Wenn es so käme, hätte die Coronapandemie dem SAP-Geschäft bis 2023 eine Delle verpasst – aber das Wachstum dank des verstärkten Gangs in die Cloud dann wieder angefacht.



Mehr zum Thema: Mit diversen Programmen unterstützt die Bundesregierung die digitale Transformation. Die fördern aber oft nur Investitionen in physisches Kapital.