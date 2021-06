Digitalisierung in der Agrarbranche Vom Feld ins Netz

So ist der digitale Landhandel nur der Anfang, wie Branchenexpertin Bröring sagt: „In den vergangenen Jahren haben gerade Deeptech-Start-ups die Agrarbranche entdeckt, weil sich Systeme etwa zur Datenerfassung per Sensor inzwischen einfacher integrieren lassen.“ Beispielsweise mit selbstlernenden Algorithmen für die Bilderkennung richteten sich junge Tech-Firmen verstärkt an Landwirte, so Bröring. etwa um Pflanzenkrankheiten früh zu erkennen und dadurch spezifisch behandeln zu können.



„Smart Farming“ heißt das Trendthema, das auch EU-weit an Aufmerksamkeit gewinnt. Um insbesondere die Datenverarbeitung voranzubringen, stellt die EU Fördergelder zur Verfügung: 13 Testbetriebe sind etwa am Horizon-2020-Projekt „Atlas“ (Agricultural Interoperability and Analysis System) beteiligt, um unter anderem die Vernetzung von Landmaschinen und Robotik zu fördern.