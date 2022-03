Erste kommerzielle Anlage Wenn die Brücke aus dem 3D-Drucker kommt

Denn Glatthaar-Starwalls-Geschäftsführer Biesalski war schnell neugierig auf das Projekt. Und wusste um die Dringlichkeit, nach neuen Fertigungsverfahren zu suchen: „Wir sind angehalten, mehr in die Automatisierung zu investieren.“ Das Geschäftsmodell von Aeditive erleichterte jedoch den Start: Die Hamburger finanzieren die komplette Anlage vor, die aus herkömmlicher Robotik, speziell angefertigten Werkzeugen und selbst programmierter Software besteht. Abgerechnet wird später pro verarbeitetem Kubikmeter Beton. Aus Fixkosten werden so variable Kosten. In der Start-up-Sprache: Concrete-as-a-Service. In einer späteren Ausbaustufe solle die Aeditive-Anlagen auch temporär direkt neben Großbaustellen aufgebaut werden – und da so lange Fertigteile produzieren, bis das Projekt abgeschlossen ist.



Bis dahin ist es noch ein weiter Weg. Als erstem Kunden ist Glatthaar Starwalls aktuell die volle Aufmerksamkeit des Start-ups sicher. In einem eigenen „Lab“ in Norderstedt, knapp außerhalb von Hamburg, entwickelt und erprobt das 25-köpfige Aeditive-Team die technischen Details. Doch im Schwarzwald entsteht nun seit Anfang des Jahres die erste kommerzielle Anlage. Immer wieder reisen Mitarbeiter die fast 800 Kilometer in den Süden, um an der Premieren-Produktion zu feilen. Wo andere Maschinenbauer ihre Standardkomponenten verkaufen, stimmt das Start-up die Entwicklung auf den Pilotkunden ab.