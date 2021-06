Finanzierungsrunde bei FlixMobility 650 Millionen Dollar für das Projekt Grüner Weltmarktführer

Das Geld fließt in die Digitalisierung und den Aufbau der Infrastruktur. So soll der Bedarf auf einzelnen Strecken künftig per Künstlicher Intelligenz vorberechnet werden, damit das Geschäft zur richtigen Zeit am richtigen Ort wieder hochgefahren oder erweitert werden kann. Die wichtigste Beobachtung dabei: der enge Zusammenhang zwischen der Nachfrage nach Fernbusreisen mit der Impfquote. In den USA befördert Flixbus bereits mehr Fahrgäste als vor der Krise.



Diese Flexibilität im Hoch- und Runterfahren des Angebots erhält sich Flixmobility durch ihr Geschäftsmodell ohne größere eigene Anlagewerte. Flixmobility betreibt vor allem eine Plattform für Strecken, Organisation und Ticketverkauf, Partnerunternehmen besitzen und betreiben die Busse. Dadurch kam Flixbus mit geringerem eigenem Risiko durch die Krise.