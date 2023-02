Gipfeltreffen der Weltmarktführer „Deindustrialisierung ist kein Schreckgespenst, sondern findet statt“

VW sichere die seine Stellung in China ab, teilte VW-Chef Oliver Blume am Mittwoch per Video-Botschaft mit. China verfüge über riesige Mengen an Rohstoffen, die in Europa nicht ausreichend vorhanden seien, begründet der CEO. Zudem würden gegenwärtig fast ausschließlich asiatische Unternehmen Batteriezellen herstellen. „Das sind Gewinne, die für Arbeitsplätze und den Wohlstand in Europa unverzichtbar bleiben“, sagt Blume. Laut Informationen der Nachrichtenagentur Reuters plant VW ein großes Software-Joint-Venture in China. Von der Investition einer Milliarde Euro ist die Rede.

Doch ausgerechnet in China schwächelte der VW-Absatz zuletzt. Die Wolfsburger stehen zunehmend unter Druck der chinesischen Hersteller, die bei wichtigen Technologien die Nase vorn haben. Die verlorenen Marktanteile will VW zurückgewinnen. Doch obwohl der Konzern am Chinageschäft festhält, ist auch Blume das Risiko einer möglichen politischen Eskalation bewusst. Obwohl man am Chinageschäft festhalte, so Blume, sei die zunehmende Diversifizierung wichtig. VW baut aktuell sein Geschäft in Nordamerika und Indien aus.

Vor allem die Produktionskapazitäten sowie Forschung und Entwicklung werden in den USA ausgeweitet. An seinem US-Standort Chattanooga hat der Konzern im vergangenen Sommer ein 22 Millionen teures Batterielabor eröffnet. Ein Rohstoffabkommen mit Kanada soll VW aus der Abhängigkeit von chinesischem Lithium lösen.