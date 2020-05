Helden Contra Corona – Erfahrungsbericht #33 „Für uns kommt es auf die Kommunen an“

100 Kilometer weiter südlich, in Langenlipsdorf, hängt vom Ausgang der Debatte eine Menge ab. Noch lebt SIK-Holzgestaltung vom Auftragspolster des vergangenen Jahres. Wer dort Geräte fertigen lässt, musste vor einem Jahr 24 Wochen auf die Lieferung warten. Heute sind es nur noch zwölf Wochen. Mit intensiver Akquise versucht Gust neue Kunden und Aufträge zu gewinnen.



Aber die Außendienstler konnten Corona-bedingt kaum Termine wahrnehmen. Und ob SIK sich im September bei der Galabau-Messe in Nürnberg als Aussteller anmeldet, ist noch nicht sicher. Erst will Gust „schauen, ob die Kommunen dort teilnehmen“. Wenn nämlich die Bürgermeister und Stadtkämmerer wegen der Kosten und der Infektionsrisiken die Dienstreisen zur Galabau streichen, lohnt sich die Teilnahme auch für SIK nicht. Ans Sparen denkt natürlich auch Gust: „25.000 Euro würde uns die Teilnahme in Nürnberg alles in allem kosten.“



Aber es gibt auch gute Nachrichten. In Kürze liefert SIK-Holz einen riesigen begehbaren Stör nach Nowosibirsk. Und im Wettbewerb um eine Ausschreibung in Hongkong rechnet sich Gust gute Chancen aus. Der Unternehmer will „neue Märkte entwickeln“.