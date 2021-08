Bundestagswahl 2021: Merkel sieht „gewaltigen Unterschied“ zwischen sich und Scholz

Bundeskanzlerin Angela Merkel hat SPD-Kanzlerkandidat Olaf Scholz wegen dessen Haltung zur Linkspartei kritisiert. Es würde mit ihr nie eine Koalition geben, an der die Linkspartei beteiligt wäre, sagte Merkel am Dienstag in Berlin. Bei Scholz bleibe diese Frage im Wahlkampf bislang offen.