Arbeitgeberranking 2023 Bei diesen Unternehmen würden Ökonomen am liebsten arbeiten

Für beides stehen die deutschen Autobauer. BMW hat sich in dem aktuellen Ranking auch an einem anderen US-Unternehmen vorbeigeschoben, das als Technologieführer gilt. Und als coole Marke. An Apple. Das dürfte auch auf die jüngsten Schlagzeilen von Entlassungen in der Techbranche zurückzuführen sein. SAP und Microsoft rutschen in der Gunst der Wirtschaftswissenschaftler ebenfalls ab. Die Studenten äußern in diesen krisengeschüttelten Zeiten stärker als zuvor ein Bedürfnis nach Sicherheit.