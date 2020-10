Digitale Einarbeitung So wird der Jobstart im Homeoffice ein Erfolg

Aber wie gut kann es überhaupt um Kollegialität und Teamgefühl bestellt sein, wenn ein Beschäftigter seine Kollegen nie von Angesicht zu Angesicht getroffen hat? „Das ist natürlich schwierig, wenn man sich vorher noch nicht gekannt hat“, räumt Frey ein. Da helfe es, wenn man auch nach der Einarbeitungsphase „einmal in der Woche was über sich erzählt, natürlich nicht zu exzessiv, was man am Wochenende gemacht hat, welche Hobbys man hat“.