Was aber, wenn Sie dennoch diese Gegenposition vertreten? Wer sich nicht impfen lassen will und sich damit unsolidarisch selber an den Rand der Gemeinschaft stellt, kann nicht erwarten, dass man ihn mit offenen Armen in die Mitte dieser Gemeinschaft holt. Am Rande der Gruppe und mitten in der Gruppe geht nicht gleichzeitig.



Sie sehen: Schon bei der Formulierung der Gegenposition habe ich den Blickwinkel geändert: ungeimpft zu sein, nicht allein als Ausdruck von individueller Freiheit, sondern als selbstgewählte Isolation von der Gesellschaft. Das leuchtet doch sofort ein.



Wenn Sie der Meinung sind, Nachteile für Ungeimpfte wären richtig, dann müssen Sie jetzt den Vorwurf der Impfpflicht durch die Hintertür loswerden. In einer Diskussion muss das im Zweifel schnell gehen.