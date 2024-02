Ruhezeiten Was bringt ein Recht auf ungestörten Feierabend?

In einer Entscheidung aus dem Jahr 2023 hat sich das Bundesarbeitsgericht (BAG) mit der Frage der Erreichbarkeit beschäftigt. Konkret ging es um die Klage eines Notfallsanitäters aus Schleswig-Holstein: Über das Internet können die Beschäftigten dort den Dienstplan der kommenden Tage einsehen. Als sein Dienst am 6. April 2021 um 19 Uhr endete, war der Sanitäter für den 8. April als Springerdienst vorgesehen. Als er am 7. April nicht arbeitete, teilte ihn der Arbeitgeber am Mittag für einen Dienst ab 6 Uhr am darauffolgenden Tag ein, versuchte ihn telefonisch zu erreichen und schickte eine SMS. Der Sanitäter meldete sich am nächsten Morgen allerdings erst um halb acht zum Dienst. Der Arbeitgeber erteilte eine Ermahnung und zog ihm Stunden vom Arbeitszeitkonto ab. Im September 2021 kam es zu einem ähnlichen Vorfall, der sogar zu einer Abmahnung wegen unentschuldigten Fehlens führte.