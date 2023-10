Es gibt jedoch auch neue Gründe, originäre Gründe unserer Zeit, warum es mit der Nachfolge nicht klappt. Was wäre, wenn nichts Besseres nachkommt, weil das, was da ist, so grottenschlecht ist, dass sich diese Schuhe niemand mehr anziehen will? Wenn jemand sein Geschäft als Führungskraft und Manager so schlecht macht, wenn der Laden einen so miesen Ruf hat, dass selbst die engagiertesten, wagemutigsten potentiellen Nachfolgerinnen und Nachfolger einfach kein Lust darauf haben, diese ganzen Schrott von Grund auf zu entrümpeln?