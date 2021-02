Börsengänge von Start-ups Mit Mut gegen den Ausverkauf

Zugleich wollen oder müssen manche Investoren ihre Beteiligungen aber bei einem guten Angebot versilbern. Das zeigt das Beispiel Signavio. DTCP stieg 2019 mit einer eindeutigen Perspektive bei dem Start-up ein. „Das Ziel war ganz klar der Börsengang – und Signavio war auf Kurs“, berichtet Preuß. Im vergangenen Herbst aber meldete plötzlich SAP großes Interesse an der jungen Softwarefirma an. Und die Walldorfer überzeugten die bisherigen Gesellschafter mit Argumenten und Zahlen. Kolportiert wird ein Kaufpreis von etwa einer Milliarde Dollar.



Denn das grundsätzliche Ziel eines Finanzinvestors bleibt: Eine attraktive Rendite in einem attraktiven Zeitraum. Ergibt sich für ein Portfolio-Unternehmen eine Ausstiegsmöglichkeit, mit der ein Fonds seinen Einsatz in kurzer Zeit vervielfachen kann, ist die Antwort klar. Zumal nicht immer so eindeutig abzusehen ist, wann sich günstige Gelegenheiten wiederholen. „Niemand kann in die Zukunft gucken“, sagt Preuß, „es gibt ein gewisses Risiko, ob man in vier oder fünf Jahren ein gutes Zeitfenster für den IPO hat.“