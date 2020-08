Dagi Bee startet Streaming-Angebot Influencer drehen die Musik auf

Was die beiden bewerben, wird gekauft. Wen die beiden ins virtuelle Rampenlicht rücken, der gewinnt rasch an Fans. Die Produktpalette von Dagi Bee ist über die Jahre bereits immer breiter geworden. Nun will das Paar Musikern zu kommerziell vielversprechender Reichweite verhelfen – und deren Songs digital verbreiten: „Ich habe selbst bei Freunden gesehen, was es bringen kann, wenn Influencer in die Musikpromotion integriert werden“, sagt Dagmar Kazakov im Gespräch mit der WirtschaftsWoche. „Wir haben das Know-how und die Erfahrung, um Künstler und einzelne Veröffentlichungen nach vorne zu treiben“, ergänzt ihr Mann Eugen.