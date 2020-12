E-Scooter-Verleiher Voi „Wir stehen noch am Anfang“

Tier geht noch einen Schritt weiter und bietet nun E-Scooter an, bei denen die Kunden die Akkus an Ladestationen in Kiosken selbst tauschen können. Ist das ein Vorbild für Sie?

Die Idee ist interessant, aber arbeitsrechtlich nicht unproblematisch. Wenn man die Nutzer dafür belohnt, die Akkus zu tauschen, macht man zu sie de facto zu Hilfsarbeitern. Wir beschäftigen für den Betrieb bewusst keine Freiberufler, sondern setzen auf eigene Mitarbeiter und Subunternehmen, die auch gleich die Wartung der Roller übernehmen. Der Ladevorgang ist in Wirklichkeit auch keine so große Herausforderung mehr, weil die Batterien deutlich besser geworden sind. Anfangs mussten wir nach etwa drei Fahrten laden, mittlerweile erst nach 20.



Wie sieht es bei Ihnen mit anderen Fahrzeugtypen aus? Haben Sie Pläne, auch E-Bikes oder E-Mopeds in die Flotte zu integrieren?

In Großbritannien bieten wir bereits auch E-Bikes an. Aber wir sind da insgesamt zurückhaltend, vor allem aus wirtschaftlichen Gründen. Die Zahlungsbereitschaft der Kunden ist aktuell für andere Fahrzeugtypen nicht bedeutend höher als für E-Scooter. In der Anschaffung sind E-Bikes aber zwei bis drei Mal so teuer. Bei Mopeds sind die Kosten sogar fünf bis sechs Mal so hoch. Auch der Betrieb ist komplizierter, schon weil die Anbieter die Führerscheine der Nutzer kontrollieren müssen. Das rechnet sich aktuell nicht.