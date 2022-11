Erneuerbare Energien Wie ein Ex-Tesla-Manager Handwerker für den Klimaschutz einspannt

1komma5°-Chef Schröder umwirbt die Unternehmer dagegen mit dem Versprechen, sie am Gesamterfolg des Start-ups zu beteiligen. Im Fall eines Verkaufs sollen sie einen Teil der Erlöse erhalten, bei einem Börsengang Aktienpakete. In Aussicht stellt Schröder den Betrieben zudem neues Wachstum: „Viele Unternehmen in unserem Portfolio verdoppeln nach kurzer Zeit ihren Umsatz.“ Tatsächlich berichten übernommene Firmen davon, dass das Start-up kräftig investiert. So gab das in Göttingen ansässige Elektrotechnikunternehmen Bode & Stephan Anfang des Jahres an, 1komma5° habe kurz nach der Übernahme eine halbe Million Euro in den Betrieb gesteckt. Angeschafft wurden davon unter anderem ein großes Baugerüst und ein neuer Transporter.