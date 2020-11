Essenslieferdienste und Mehrwegverpackungen Der mühsame Weg zur Teller-to-go-Gesellschaft

Lieferando beherrscht den Markt für Online-Essensbestellungen in Deutschland. Und Corona hat dem Marktführer noch einmal zu deutlich mehr Wachstum verholfen: In den ersten neun Monaten dieses Jahres wuchs das Deutschlandgeschäft um 64 Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum. Bereits zum Dezember 2019 hat Lieferando alle Einwegplastik-Artikel verbannt aus seinem Internet-Shop für Partner-Restaurants. In diesem Shop können Restaurants, die auf Lieferando ihre Speisen anbieten, Papiertüten, Pizzakartons und Essstäbchen kaufen – eben alles, was sie für das Liefergeschäft benötigen. All diese Artikel sind nun seit einem Jahr aus kompostierbaren Materialien. Allerdings besteht für die Restaurants natürlich keine Pflicht, die Lieferando-Tütchen zu benutzen. Ferner verweist Lieferando auch auf erste Beispiele wiederverwendbarer Artikel im eigenen Shop, wie etwa Trinkhalme aus Bambus oder Eiscremebehälter. Allerdings sind die allermeisten davon bislang nur für Restaurants nutzbar und können in der Regel bei Bestellungen an Kunden nicht mitgegeben werden.