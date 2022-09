Gründer-Show DHDL 2022 „Die Höhle der Löwen“: Jury, Start-ups und Sendetermine von Staffel 12 im Überblick

Die Besetzung bleibt auch in der aktuellen Staffel der Gründer-Show unverändert. Diese besteht also auch in Staffel zwölf aus Carsten Maschmeyer, Ralf Dümmel, Judith Williams, Georg Kofler, Dagmar Wöhrl, Nils Glagau und Nico Rosberg.

In der fünften Folge am 26. September 2022 wird Influencerin und Investorin Diana zur Löwen die Investoren als Gast-Jurorin ergänzen.