Die beste Masterarbeit des Jahres Ein Duo trägt den Titel Supermaster 2020

Gemeinsam mit dem Bundesverband Deutscher Volks- und Betriebswirte (bdvb) wählte die WirtschaftsWoche am Dienstagabend im Livestream unter zehn Finalisten den kreativsten Kopf aus. Das Ziel: Exzellente Forschung aus oft vergessenen Abschlussarbeiten fördern. Die Idee des Gewinnerpaars ist ganz im Sinne des Wettbewerbs: Brüne und Kissing beschäftigen sich mit einem aktuellen Thema auf eine nachhaltige, wissenschaftliche Weise – und stachen damit hervor. So sah das nach einer halben Stunde Beratung auch die Jury bestehend aus Beat Balzli (WiWo-Chefredakteur), Willi Rugen (Präsident des bdvb), Thomas Buschmann (Sprecher der Regionalen Geschäftsleitung und Leiter Unternehmensbank West), Isabell Welpe (Inhaberin des Lehrstuhls für Strategie und Organisation an der TU München), Walter Sinn (Deutschlandchef von Bain & Co.), Nadine Kammerlander (Leiterin des Lehrstuhls für Familienunternehmen an der WHU Otto Beisheim School of Management), Ruth Stock-Homburg (Inhaberin des Fachgebiets Marketing und Personalmanagement an der TU Darmstadt), Bernd Helmig (Vizepräsident des Deutschen Hochschulverbands DHV) sowie Frank Thelen (CEO Freigeist Capital).