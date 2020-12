Wirtschaftswissenschaft „Radikaler Wandel in der deutschen BWL“

Wie motivieren Sie Ihre Wissenschaftler, in betriebswirtschaftlichen Top-Journals zu publizieren?

Das kommt meist von allein. Die intrinsische Motivation der Wissenschaftler, in die Top-Journals zu kommen, ist extrem hoch. Jeder will in der internationalen Wissenschaftscommunity sichtbar sein, und Veröffentlichungen in Top-Journals sind für Forscher in der BWL da die wichtigste Währung. Besondere Anreizsysteme bedarf es daher eher, um Forscher zu bewegen, mit der Praxis zusammenzuarbeiten. Der reine Wissenschaftler und Grundlagenforscher ist nicht immer begeistert, wenn er sich mit Praxisfragen beschäftigen muss.



In der Spitzenforschung kann sich niemand auf den Lorbeeren der Vergangenheit ausruhen. Wie lockt Ihre Fakultät hochkarätigen wissenschaftlichen Nachwuchs an?

Wir haben 2012 ein Tenure-Track-System nach angelsächsischem Vorbild installiert, das hervorragend funktioniert und der Schlüssel dafür ist, exzellenten wissenschaftlichen Nachwuchs anzulocken. Die bisherigen Erfahrungen lauten: 50 Prozent der Wissenschaftler bleiben, 50 Prozent gehen, und die meisten davon vorzeitig. Wir müssen selektieren, damit wir am Ende mit absoluten Top-Leuten arbeiten.