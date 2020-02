Online-Jobbörse für Selbstständige Fiverr in Deutschland: Zwischen Akquise und Ein-Euro-Job

Die Online-Partnersuche hat sich längst durchgesetzt. Nun sollen deutsche Selbstständige im Internet auch ganz leicht Auftraggeber finden können. Im Februar hat die Jobbörse Fiverr ihren deutschen Marktplatz gestartet. Das israelische Start-up, das an der New Yorker Börse notiert ist, bietet nach eigenen Angaben mit Millionen von Nutzern in mehr als 160 Ländern den weltweit größten Marktplatz für digitale Dienstleistungen. Dazu gehören einfache Büroarbeiten, Übersetzungen, Design oder das Programmieren von Internetseiten. Ein in Zeiten des Fachkräftemangels fülle das Angebot eine Marktlücke, so glaubt man bei Fiverr. Kritiker warnen hingegen, dass Online-Börsen für Dienstleistungen das Lohnniveau drastisch absenken könnten.