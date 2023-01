Führungsdilemma Millennials als Manager: Nun müssen sie vermitteln

Diese Gruppe besetzt in der Wirtschaft zunehmend Managementposten. Wer zu ihr gehört, ist gerade Mitte 20 bis Anfang 40 und eine Art Puffer: Zwischen einer Generation mit hohem Arbeitsethos, die den Begriff Burnout geprägt hat. Und einer, die den Älteren Wörter wie „Me-Time“ beibringt. Die sich ihrer mächtigen Position im Arbeitsmarkt bewusst ist und wenig Lust auf Mehrarbeit hat. Keine Mails am Abend oder am Wochenende beantworten möchte. Aber über denen eine Führungsriege in den Unternehmen sitzt, die häufig genau das erwartet.



Wie können Millennials gut mit dieser Rolle umgehen – und vermitteln?