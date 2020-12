Bedenken, dass es nicht ausreichend qualifizierte Frauen geben könnte, sind unberechtigt – das hat schon die gesetzliche Quote für Aufsichtsräte gezeigt. Forscherinnen und Forscher der London School of Economics and Political Science zeigten sogar, dass Quoten für wesentlich höhere Kompetenzlevel in den Führungsetagen sorgen. In einer Studie hatten sie die Folgen der strikten 50-Prozent-Quote analysiert, die die Schwedischen Sozialdemokraten bereits 1993 in ihren kommunalen Wahllisten eingeführt hatten. Die Quote steigerte das Kompetenzniveau insgesamt – vor allem, weil es die Zahl mäßig begabter Männer reduzierte, die nur mittelmäßige Anhänger als Nachfolger auswählten.



Seien wir also stolz auf „Quotenfrauen“. Sie bringen Qualifikation und Können mit.



Mehr zum Thema: Die Vorstandsquote ist ein Signal, aber kein endgültiger Durchbruch. Will die Regierung echten Fortschritt, muss sie strenger sein.