Trigema-Chef Grupp „Ich bleibe so lange, bis mein Ende gesetzt ist“

Haben sich Ihre Überzeugungen gewandelt? Entscheiden Sie also heute anders als vor 50 Jahren?

Überhaupt nicht. Zum Glück hatte ich schon als junger Mensch die gleichen Überzeugungen, die zeitlos sind und mich deshalb durch wandelnde Zeiten tragen. Denn geändert hat sich vieles. Ich habe meine Großkunden – die Kaufhaus- und Versandhauskönige – nicht mehr. Niemand hat vor zwanzig Jahren damit gerechnet, dass Karstadt, Quelle oder Neckermann pleitemachen.



Welche sind denn heute Ihre Großkunden?

Die Verbraucher selbst. Als ich in die Firma kam, gab es die Kaufhauskönige als Großkunden plus den Einzelhandel. Dann sind die gescheitert und ich bin gewandert, immer weiter, dorthin, wo ich meinen Prinzipien treu bleiben kann. Und das Wichtigste lautet: Ich muss den Preis verantworten können. Schließlich kenne ich das Produkt und kann deshalb einschätzen, was es wert ist. Mit dieser Überzeugung bin ich zuerst bei den Discountern gelandet, als die Warenhäuser und anschließend die Supermärkte anfangen wollten, meine Preise zu drücken. Mit Aldi habe ich zwischenzeitlich 37 Millionen Euro Umsatz gemacht. Bis Aldi eine Hausmarke zum halben Preis wollte. Das war kein Auftrag mehr für Trigema. In der Zeit ist bei mir eine wichtige Erkenntnis gereift: In einer bedarfsgedeckten Wirtschaft sollte man seinen Markt selbst bedienen, um nicht in die totale Abhängigkeit der wenigen mächtigen Händler zu geraten. Dann haben wir unsere eigenen Testgeschäfte gebaut. Und seit 2004 gibt es den Onlineshop. Heute machen wir knapp die Hälfte des Umsatzes durch unsere eigenen Geschäfte und 40 Prozent Online.