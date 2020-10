Trump vs. Biden Wie leistungsfähig ist das Gehirn im Alter?

Der renommierte US-Psychologe Dean Simonton etwa hat bereits in seinem 1994 erschienenen Buch „Greatness - Who makes history and why?“ untersucht, zu welchem Zeitpunkt in ihrem Leben herausragende Wissenschaftler am produktivsten waren. Und siehe da, während die Naturwissenschaftler mit 40 Jahren die meisten ihrer Abhandlungen verfassten, konnten sich die Geisteswissenschaftler ein hohes Niveau bis in ihre Siebziger hinein erhalten. Aljoscha Neubauer, Psychologieprofessor an der Universität Graz, erklärt diese Erkenntnis folgendermaßen: „Ab etwa 40 Jahren nimmt die Beweglichkeit im Kopf spürbar ab. Naturwissenschaftler, die bis dahin nichts Bahnbrechendes veröffentlicht haben, werden das auch nicht mehr tun.“ Denn diese Beweglichkeit sei wichtig, weil etwa Physiker ein sehr gutes räumliches Vorstellungsvermögen brauchten und sie logische Zusammenhänge miteinander verknüpfen können müssten. Bei den Geisteswissenschaftlern sei Erfahrung ein wesentlicher Bestandteil des Erfolgs. „Das erklärt, warum sie in ihren Sechzigern an produktivsten sind.“