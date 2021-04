„Forbes“-Liste Das sind die reichsten Menschen der Welt 2021

Ein weiterer US-Amerikaner schafft es in das Ranking der reichsten Menschen der Welt: Warren Buffett, Leiter der Holding Berkshire Hathaway, kommt auf ein Vermögen von 96 Milliarden US-Dollar. Im Vergleich zum vergangenen Jahr büßte das „Orakel von Omaha“ jedoch einige Plätze ein, was auch der Coronakrise geschuldet ist, die den Aktienpositionen vorübergehend Verluste bescherte. Seit Oktober steigerte sich sein Vermögen trotzdem um mehr als sieben Milliarden US-Dollar und er bleibt weiterhin in der Top Ten.