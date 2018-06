Fülle des Leerlaufs: Ein Lob der Langeweile

Der Büromensch kennt das von langweiligen Konferenzen, bei denen Präsenzpflicht herrscht: Wenn er klug ist, nutzt er den Sitzplatz in der hinteren Reihe, um am Laptop den nächsten Termin vorzubereiten; brütet über einem unerledigten Problem; plant den nächsten Herbsturlaub; oder übt sich in mentalem Eskapismus, in Tagträumereien. Neurowissenschaftler sprechen in solchen Fällen vom Leerlauf- oder Default-Mode-Network, das beim Nichtstun in Gang kommt, wenn wir uns gelangweilt zurücklehnen und das Denken ungerichtet umhertreibt: Etwa 50 Prozent unserer Wachzeit verbringen wir so. Zeitverschwendung? Keineswegs.