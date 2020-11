Zugbegleiter müssen abstumpfen, sonst halten die diesen Job nicht aus. Einst hatte eine Frau mir schräg gegenüber zwei Sitzplätze reserviert. Einen für sich und einen für ihren Schäferhund oder was das war. „Der hat ja schließlich auch ein Ticket.“

Nun, es ist ja so: Anders als an Bord eines Flugzeugs sind Tickets für Züge praktisch unbegrenzt buchbar und nicht an einen Sitzplatz eines bestimmten Zuges gebunden. Und weil das so ist, gibt es die zusätzlich buchbaren Reservierungen. Weil die aber wiederum ohne Ticket buchbar sind, ist es nicht möglich, damit einen Sitzplatz neben sich freizuhalten. Weder für Hunde, noch für die Tasche, noch für weniger Aerosole für Bundesbedienstete. Auch wenn einige das glauben.