Asien Börsen: Asiatische Börsen zeigen sich zur Wochenmitte uneinheitlich

Zur Wochenmitte haben sich die asiatischen Märkte am Mittwoch eher uneinheitlich gezeigt. Trotz anhaltender Zinssorgen in den USA haben die Anleger in Asien die Bemühungen Pekings zur Unterstützung der dortigen Aktienmärkte fest im Blick und hoffen auf eine gute Lösung. In den vergangenen Tagen kündigten Chinas Aufsichtsbehörden weitere Beschränkungen für Fixgeschäfte an, zudem erklärten staatliche Investoren, ihre Aktienkaufpläne ausweiten zu wollen.