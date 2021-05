Ethereum-Blockchain Krypto-Kunst, Computerkatzen, Klopapier: Wo NFTs schon heute die Preise treiben

Es scheint, als wäre alles wie immer auf dem Kunstmarkt. Werke werden zu Rekordsummen versteigert, ihre Motive und Preise sorgen außerhalb der Szene für Fassungslosigkeit. Doch diesmal erhalten die Käufer keine Bilder in antiken Rahmen, sondern Digitaldateien in ihre Krypto-Wallets. Anfassen oder aufhängen kann man die virtuelle Kunst nicht, dafür aber für eine Menge Geld weiterverkaufen.



So etwa im Oktober 2020, als ein Kunstsammler aus Miami fast 67.000 Dollar für einen zehnsekündigen Videoclip ausgab. Zu sehen ist darin ein übergroßer Donald Trump, der nackt zusammengebrochen am Boden kauert. Ende Februar verkaufte der Sammler das animierte Video dann für 6,6 Millionen Dollar weiter. Oder das Kunstwerk „Everydays: The First 5.000 Days“ – eine digitale Collage, des US-Künstlers Mike Winkelmann alias Beeple, der auch das Trump-Video erschaffen hat. Beim renommierten Auktionshaus Christie’s hat es im März über 69 Millionen Dollar eingebracht. Das Digitalgemälde zeigt Beeple’s Arbeit der letzten 13 Jahre, in denen er jeden Tag ein Bild auf Instagram gepostet hat. Zusammengeflickt und als NFT verpackt zählt der Pixelhaufen nun zum teuersten je von einem lebenden Künstler versteigerten Kunstwerk. Der Künstler selbst kommentierte den Preis auf Twitter nur mit einem „Holy Fuck“.