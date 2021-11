Die Inflation hatte zuletzt global an Dynamik gewonnen. Waren es zur Jahresmitte noch viele Spezialeffekte wie Gebrauchtwagenpreise in den USA oder Effekte der letztjährigen Mehrwertsteuersenkung in Deutschland, kamen zuletzt die stärker als erwartet steigenden Energiepreise, und in den USA zusätzlich auch die Wohnkosten dazu. Zudem wächst die Unsicherheit, wie anhaltend inflationär die andauernden Lieferkettenprobleme wirken werden.



Schon jetzt zeichnet sich ab, dass wir die Hochpunkte in der Verbraucherpreisinflation, gemessen an den Raten gegenüber Vorjahr, um den Jahreswechsel sehen werden, in Deutschland voraussichtlich vor dem Jahreswechsel mit nahe 6 Prozent, in den USA nach dem Jahreswechsel mit Raten eher um die 7 Prozent. Je nach Intensität des Winters und der daraus abgeleiteten Energienachfrage können die Raten noch höher werden.