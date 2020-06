Der zweite Faktor, der den Markt meiner Meinung nach antreibt, ist die wachsende Überzeugung der Marktteilnehmer, dass die Zahl der Neuansteckungen mit Covid-19 zu bewältigen sein wird. Diese Überzeugung hat zuletzt geschwankt. In den Bundesstaaten Texas, Arizona, Florida und Kalifornien steigt seit der Wiedereröffnung die Zahl der Neuinfektionen. In Peking wiederum wurden vor Kurzem in 33 von 329 Unterbezirken nach dem Auftreten von Neuinfektionen neue Bewegungseinschränkungen eingeführt. Man darf jedoch nicht vergessen, dass a) dieser Anstieg der Neuinfektionen im Verhältnis zur Kapazität der Gesundheitssysteme immer noch gering ist; b) mehrere Regierungen, darunter auch jene der USA, erklärt haben, dass es zu keinem landesweiten Lockdown mehr kommen wird; c) es bisher keine Anzeichen für eine negative Reaktion seitens der Konsumenten auf die Befürchtungen hinsichtlich einer zweiten Welle gibt; und dass d) bei Impfstoffen und Therapeutika laufend Fortschritte erzielt werden. Während also die Furcht vor einer zweiten Welle die Volatilität erhöhen könnte, gehen wir in unserem Basisszenario letztlich davon aus, dass die Erholung im Laufe des kommenden Jahres an Stärke gewinnen wird.