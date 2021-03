Die Notenbanken haben sich in den vergangenen Jahrzehnten, und ganz besonders auch in dieser Krise, immer stärker in Bereiche der Wirtschaft eingebracht, die ein Student der Wirtschaftswissenschaften zumindest bis Mitte der 90er-Jahre nicht vermutet hätte. Gleiches gilt für die Kapitalmarktteilnehmer. Allerdings nimmt man, vor allem an den Kapitalmärkten, Geschenke natürlich dankend an. Aber mir scheint sich die Stimmung an den Märkten nach dem All-In der Notenbanken in Folge der Lehman-Krise gewandelt zu haben, von einer Dankbarkeit für Hilfe in Krisensituationen hin zu einer problematischen Erwartungshaltung. Das ist im Zuge der Pandemie deutlich zu spüren. Diese Erwartungshaltung kommt aber nicht nur von Seiten der Kapitalmarktteilnehmer, sondern mittlerweile auch den Regierungen, zu denen die Notenbanken ihre Unabhängigkeit immer gerne betont haben.