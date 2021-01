RWE gibt mit dem Anstieg über 35 Euro abermals ein Kaufsignal. Während die Verstromung von Kohle und Gas und die Kernkraft an Bedeutung verliert, kommt die Sparte erneuerbare Energien schneller voran als erwartet. Weltweit ist die Strombranche im Umbruch. Internationale Protagonisten wie Iberdrola oder Enel, die seit Monaten zu den Favoriten der Anleger zählen, werden in den nächsten Jahren hohe, zweistellige Milliardenbeträge in den Ausbau von Wind- und Sonnenenergie stecken. Im Zuge der Klimadiskussion kommt das bei Investoren und Analysten besonders gut an. Für RWE hat Goldman Sachs soeben sein Kursziel auf 46,50 Euro hochgesetzt.