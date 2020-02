Riedls Dax-Radar Ärzte ohne Grenzen – die Notenbanken als Retter der Börsen

Das gemischte Bild im Index zeigt sich in führenden Aktien. Die Allianz hat gute Zahlen und Prognosen vorgelegt und keine Angst vor den Folgen des Coronavirus. Aktienrückkäufe gehen weiter, die Dividende wird erhöht. Im wichtigen Lebensversicherungsgeschäft zeichnet sich ein Comeback ab. Lange waren diese Policen unbeliebt; doch jetzt, in Zeiten des allgemeinen Anlagenotstands, greifen wieder mehr Sparer und Kunden darauf zurück. Für das Geschäftsmodell der Allianz ist das ein großer Erfolg, ebenso wie die Fortschritte in der Digitalisierung.