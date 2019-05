Der Deutschen Telekom gelang die Stabilisierung oberhalb von 14 Euro. Besonders erfolgreich ist die Telekom in den USA. Bei der geplanten Fusion von T-Mobile US mit dem Konkurrenten Sprint stellt sich mittlerweile die Frage, ob es nicht sogar besser wäre, wenn der amerikanische Ableger bei der Telekom bliebe.



Unerwartet stark entwickelt sich Beiersdorf. Der Chefwechsel verläuft erfolgreich, der Zukauf der Sonnenschutz-Sparte von Bayer ist eine gute Ergänzung des Kosmetikgeschäfts. Beiersdorf solide Finanzierung macht solche strategischen Schritte leicht. Bayer-Aktien hingegen bleiben schwer angeschlagen. Immer mehr schält sich die Erkenntnis heraus, wie falsch oder sogar gefährlich die Übernahme von Monsanto gewesen sein dürfte.



Hektik gibt es bei Thyssenkrupp. Das schwierige Stahlgeschäft, die magere Kapitalisierung und das diffuse Bild, das der Industriekonzern mittlerweile abgibt, lassen bei Anlegern kaum Fantasie aufkommen. Auf der anderen Seite stecken in Thyssenkrupp nach wie vor rund 30 Milliarden Euro Industrieumsatz (ohne Metallhandel), für den an der Börse derzeit nur acht Milliarden Euro bezahlt werden. Das ist ohne Frage billig und wird immer wieder die Begehrlichkeit hartgesottener Investoren wecken.