Volkswagen ist im zweiten Quartal sogar mit 1,6 Milliarden Euro in die roten Zahlen geraten. Der Geldabfluss aus dem laufenden Geschäft, der schon seit Monaten besteht, setzt sich fort. Ob die Automärkte in der westlichen Welt ähnlich wie in China eine schnelle Belebung schaffen, wird angesichts der jüngsten Coronazahlen immer unwahrscheinlicher. Lastwagen-Ableger Traton spricht von einem dramatischen Absatzrückgang und könnte sogar im Gesamtjahr in den roten Zahlen bleiben.