Was die Fed aktuell feststellt, deuten die Anleihemärkte schon seit einigen Monaten an. Noch mitten in der Phase hoher Inflationsangst sind die Renditen für zehnjährige US-Staatsanleihen von 1,7 Prozent auf fast 1,1 Prozent gesunken. Danach folgte ein kurzer Anstieg auf 1,3 Prozent, seitdem driften sie wieder ab. Ein ähnliches Bild ergibt sich am europäischen Anleihemarkt. Die Renditen für die hier taktgebenden Bundesanleihen sind mit der gleichen Dynamik, mit der sie Anfang des Jahres von minus 0,5 auf minus 0,1 Prozent gestiegen sind, wieder fast auf minus 0,5 Prozent gesunken.