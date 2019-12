Indes, Trump steht mitten im Wahlkampf und innenpolitisch unter Druck. Er braucht gute Nachrichten. In China geht es um den Fortbestand des großen, staatskommunistischen Wachstumstrends. In diesem Umfeld ist es für 2020 wahrscheinlicher, dass es zwischen beiden Ländern zu Kompromissen kommt, die dann nach außen gesichtswahrend als gute Deals verkauft werden, als zu einer echten Eskalation. Natürlich besteht darüber aktuell noch Unsicherheit, und dieses Risiko wird an den Märkten eingepreist. In dem Moment aber, in dem sich eine einigermaßen verträgliche Lösung abzeichnet, ist an den Börsen eine Erleichterungsrally wahrscheinlich.