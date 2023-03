Riedls Dax-Radar: Gefährliche Bankgeschäfte in Zeiten steigender Zinsen

Denn atemraubend genug ist die Lage an den Weltbörsen. Die Krise amerikanischer Regionalbanken, von der SVB bis zur First Republic in Kalifornien, wird nun auch in Europa virulent. Im Auge des Sturms ist die ohnehin seit Monaten angeschlagene Schweizerische Großbank Credit Suisse. Mit 531 Milliarden Franken Bilanzsumme, ein Zehntel mehr als die der Commerzbank, und zuletzt 7,3 Milliarden Franken Verlust handelt es sich hier um eine echte Großbaustelle mit systemischer Relevanz.