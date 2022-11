Die Enttäuschung an den Märkten ist groß. Von Ende Oktober bis Anfang November sind die Renditen für zehnjährige US-Anleihen in der Hoffnung auf abflauende Inflation und nachlassende Zinsdynamik von 4,3 Prozent auf 3,9 Prozent gesunken. Hierzulande ging die Rendite für die in Europa führenden zehnjährigen Bundesanleihen von 2,5 auf 1,95 Prozent zurück. An den Währungsmärkten verlor der Dollar kurzfristig seine Dominanz, Edelmetalle erholten sich – und an den Aktienmärkten legten vor allem klassische Unternehmenstitel kräftig zu: Star der vergangenen Wochen war der Dow Jones, der in nur 20 Tagen fast um 15 Prozent kletterte, ähnlich wie in seiner beeindruckenden Sommerrally.