Kein Dax-Unternehmen steht angesichts der aktuellen Krisenlage so stark unter Druck wie BASF. Mit einem Bedarf von 20 Millionen Tonnen Erdgas pro Jahr allein an seinem zentralen Standort in Ludwigshafen ist BASF der größte industrielle Gasverbraucher Deutschlands. Gas wird in der chemischen Industrie in riesigen Mengen als Energieträger und als Rohstoff benötigt. Strategisch ist es nur folgerichtig, wenn sich der größte Gasverbraucher die größten Gasquellen sichert – und die liegen seit jeher in Russland.