Neu im Dax ist, als Ersatz für die Deutsche Lufthansa, die Deutsche Wohnen. Für die Stabilität des Index ist das ein Vorteil. Ein Kennzeichen der Lufthansa-Aktie waren in der Vergangenheit ihre erheblichen, mittelfristigen Turbulenzen. Die Aktie der Deutsche Wohnen dagegen hat einen anderen Charakter, sie hat sich seit der Finanzkrise kontinuierlich nach oben entwickelt. Einen herben Rückschlag musste sie allerdings 2019 hinnehmen, als in Berlin ein Mietendeckel beschlossen wurde. Die Deutsche Wohnen hat fast drei Viertel ihrer insgesamt 161.000 Wohneinheiten im Berliner Raum, ist also von der politischen Diskussion auf dem Mietmarkt in der Hauptstadt merklich betroffen. In diesem Jahr dürften die entsprechenden Mietausfälle etwa neun Millionen Euro erreichen; für 2021 wird sogar mit deutlich höheren Ausfällen gerechnet.