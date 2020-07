Dass es die zweite Reihe zuletzt nicht aus dem Schatten der ersten geschafft hat, liegt aber wohl auch daran, dass ihre Performance auf den ersten Blick nicht überragend ist. So erkennt, wer den Kursverlauf des MDax eins zu eins auf den Dax legt, so gut wie keinen Unterschied. Angesichts der Dax-Kapriolen ist es an und für sich ist zumindest bemerkenswert, dass der MDax mittlerweile nicht viel besser gelaufen ist als der große Bruder. Doch zur Wahrheit gehört eben, dass auch der MDax seine Sorgenkinder hat. Da ist etwa der Flugzeugbauer Airbus, der unter der Corona-bedingten Nachfrageflaute nach seinen Jets leidet – und Airbus spielt aufgrund seiner vergleichsweise hohen Marktkapitalisierung im MDax in punkto Gewichtung eine größere Rolle als Wirecard im Dax.