Elon Musk und Dogecoin Der „Dogefather“ schlägt wieder zu

Musk hat schon öfter seine Zuneigung zu der Kryptowährung kundgetan, die ursprünglich als Parodie auf den Bitcoin gestartet war, und so deren Kurs bewegt. Vor zwei Jahren etwa, Anfang April 2021, bezeichnete er Dogecoin auf Twitter als seine bevorzugte Digitaldevise und „die Kryptowährung des Volkes“. Der Coin stieg daraufhin in der Spitze auf 58 Cent – ein Plus von fast 10.000 Prozent. So rasch, wie es aufwärts ging, ging es auch wieder abwärts: Nachdem sich Musk als Gast in der Fernsehsendung „Saturday Night Live“ abwertend über Dogecoin äußerte, stürzte der Kurs ab. Auch Auszahlungsprobleme bei einigen Kryptobörsen spielten dabei wohl eine Rolle. Viele Anleger erlitten durch den Absturz Verluste.