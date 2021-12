So werden zum Beispiel aus dem 750 Milliarden Euro schweren Wiederaufbaufonds der Europäischen Union die meisten Mittel 2022 und 2023 ausgezahlt. Diese Gelder sollen vor allem für Kernwachstumsthemen aufgewendet werden. 37 Prozent der Gelder sind für Investitionen in den Klimaschutz und 20 Prozent für die Digitalisierung vorgesehen. In Japan wiederum ist unter dem neuen Premierminister Fumio Kishida ein Konjunkturpaket von etwa 4 bis 5 Prozent des BIP zu erwarten.



Das dritte Argument sind die Aktienmarktbewertungen, die immer noch kein nachhaltig niedriges Zinsumfeld widerspiegeln. Von einer Normalisierung des Zinsumfelds, die diesen Namen verdienen würde, ist aufgrund der erhöhten Verschuldung nach der Pandemie sowieso nicht auszugehen. Aktienmarktbewertungen reflektieren dies noch nicht, wie an der nach wie vor erhöhten Differenz zwischen Gewinnrendite (Kehrwert des Kurs-Gewinn-Verhältnisses) und Anleiherendite weltweit zu erkennen ist. In der Eurozone beispielsweise liegt diese mit rund 5,5 Prozent immer noch deutlich über dem 25-Jahresdurchschnitt von knapp 3,9 Prozent. In den USA liegt sie bei gut 3,2 Prozent gegenüber dem 25- Jahresdurchschnitt von 2,6 Prozent.