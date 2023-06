Kryptowährungen Bis zu minus 30 Prozent: Am Kryptomarkt crashen die Altcoins

Dass die Verluste beim Bitcoin deutlich moderater ausfallen als bei Altcoins, überrascht nicht. In den Klagen gegen die Handelsplätze stuft die SEC nämlich nicht etwa Bitcoin und Ether als erlaubnispflichtige Wertpapiere ein, sondern Kryptowährungen wie Polygon (MATIC), Solana (SOL) und Cardano (ADA). Diese drei Coins haben am stärksten an Wert eingebüßt.