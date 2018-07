Währung, Schulden, Konjunktur Chinas Optionen im Handelsstreit

Wenn China in großem Stil verkauft, dann könnte das die US-Renditen tendenziell weiter nach oben schieben. Das wäre so gesehen ein probates Druckmittel gegen die USA – aber kaum umzusetzen. Denn durch den Kauf heimischer Währung wird dem heimischen Kreditmarkt Liquidität entzogen. Diese Maßnahme konterkarierte den jüngsten Schwenk der chinesischen Geldpolitik. Die People‘s Bank of China pumpt seit einigen Wochen wieder Milliarden in die Märkte. Um die Kreditvergabe der Banken an kleinere Unternehmen anzuregen, wurden die Mindestreserveanforderungen für die Banken jetzt erneut gesenkt, um 0,5 Prozentpunkte auf 15,5 Prozent für Großbanken und 13,5 Prozent für kleinere Geldhäuser. Damit stellt die Zentralbank etwa 108 Milliarden Dollar bereit. Angesichts der Höhe der Reservesätze besteht hier noch reichlich Raum zur Stimulierung, falls sich die Konjunktur weiter eintrüben sollte. Interventionen am Devisenmarkt konterkarierten zudem die Bemühungen der Regierung, den Renminbi als internationale Reserve- und Transaktionswährung zu etablieren.