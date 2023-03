Familienunternehmen: Über die Erbschaftsteuer werden gefährliche Halbwahrheiten erzählt

Familienunternehmer werden schnell zu „Superreichen“ abgestempelt. Geht es nach einigen Parteien, sollen es Vermögensteuer und höhere Erbschaftsteuer richten. Zutreffend ist: Zahlreiche Familienunternehmer haben hohe Werte geschaffen. Doch diese Werte stecken fast ausschließlich in der Substanz der Firmen. Eine Studie der Stiftung Familienunternehmen belegt: Zwei Drittel des Vermögens der wohlhabendsten Menschen in Deutschland sind in betrieblichem Vermögen gebunden. Sie sind in Arbeitsplätzen, Fabrikhallen, Maschinen und Patenten investiert. Kontinuität über Generationen hinweg spielt hierzulande im Vergleich zu vielen anderen Nationen eine große Rolle. Davon zieht unsere Gesellschaft beträchtlichen Nutzen, was die Akzeptanz des besonderen Unternehmenstypus erforderlich macht. Oder wollen wir, dass Private-Equity-Fonds oder Staatsfonds das Zepter übernehmen?